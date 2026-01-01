Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі жорстоко побили українця на ґрунті етнічної ненависті – посол України

01 січня 2026, 09:15
з вільних джерел
Потерпілий отримав тяжкі травми та наразі перебуває у лікарні.
У польському місті Радом стався серйозний інцидент за участі громадянина України. Після побутової суперечки, яку сторони врегулювали без участі поліції, чоловік став жертвою групового нападу.
 
Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.
 
За словами дипломата, під час побиття нападники не лише застосували фізичну силу, а й вигукували образливі фрази, спрямовані проти українця через його походження. Постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження і нині перебуває в лікарні.
 
Боднар наголосив, що будь-які прояви агресії щодо українців за кордоном, особливо якщо вони мають ознаки національної ворожнечі, потребують жорсткої та принципової реакції. Він підкреслив, що українці мають право на безпеку та повагу незалежно від країни перебування.
 
Дипломат також закликав до всебічного та неупередженого розслідування інциденту й притягнення винних до відповідальності, якщо буде підтверджено мотив ненависті.
 
Консульська служба України в Польщі підтримує постійний контакт із місцевими правоохоронцями та отримує офіційну інформацію щодо перебігу справи. Посол підкреслив, що кожен випадок насильства проти українців за кордоном має отримувати послідовну та належну реакцію.

 

