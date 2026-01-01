У Польщі жорстоко побили українця на ґрунті етнічної ненависті – посол України

Потерпілий отримав тяжкі травми та наразі перебуває у лікарні.

У польському місті Радом стався серйозний інцидент за участі громадянина України. Після побутової суперечки, яку сторони врегулювали без участі поліції, чоловік став жертвою групового нападу.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

За словами дипломата, під час побиття нападники не лише застосували фізичну силу, а й вигукували образливі фрази, спрямовані проти українця через його походження. Постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження і нині перебуває в лікарні.

Боднар наголосив, що будь-які прояви агресії щодо українців за кордоном, особливо якщо вони мають ознаки національної ворожнечі, потребують жорсткої та принципової реакції. Він підкреслив, що українці мають право на безпеку та повагу незалежно від країни перебування.