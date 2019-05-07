У Польщі зібрали пів мільйона злотих для родини українця, якого кинули помирати в лісі
Почесний консул України у Познані Вітольд Горовський та пов'язане з ним Суспільно-культурне товариство "Польща-Україна", 25 червня оголосили про збір коштів на допомогу неповнолітнім дітям трагічно померлого українця, повідомляє "Польське радіо".
Наприкінці червня Горовський поінформував, що вдалося зібрати суму, достатню на сім років виплат такої соціальної пенсії. На цей час вдалося зібрати понад пів мільйона злотих. Кошти пожертвували понад 5 тисяч осіб.
36-річний Василь Чорней працював на підприємстві з виробництва трун неподалік міста Новий Томишль. Тіло чоловіка знайшли лісники неподалік міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві.
Поліцейські з’ясували, що у спекотний день йому стало погано на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили працедавиці, вона заборонила викликати карету швидкої допомоги і наказала всім йти додому.
Нагадаємо, що жінку взяли під варту та висунули їй обвинувачення у ненаданні допомоги непритомному, а також ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує до п’яти років ув’язнення.
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