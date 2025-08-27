Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі звільнили українського журналіста за порівняння президента з "паханом"

27 серпня 2025, 10:49
У Польщі звільнили українського журналіста за порівняння президента з
wikipedia
Раніше українець став громадянином Польщі.

Польське видання Obserwator Międzynarodowy звільнило Віталія Мазуренка з посади заступника головного редактора через його висловлювання про президента Кароля Навроцького, зроблені в ефірі телеканалу Polsat News. 

Про це йдеться у заяві редакції, опублікованій на сайті видання.

Мазуренко, українець за походженням, який отримав польське громадянство, 26 серпня у прямому ефірі заявив, що риторика Навроцького "нагадує поведінку пахана" - терміна, що вживається в тюремному середовищі.

"Риторика і поведінка пана Навроцького не є президентською поведінкою, а поведінкою пахана. Так у російських в'язницях називають кримінального авторитета", - сказав журналіст.

Ведуча програми розцінила ці слова як образу президента й закликала Мазуренка переглянути свої формулювання. Проте журналіст у прямому ефірі відмовився вибачитися.

"Я порівнюю поведінку конкретної людини; не хочу підривати інститут президента. Його дії спрямовані проти беззахисних українських іммігрантів", - зазначив він.

Пізніше Мазуренко вибачився на своїй сторінці у Facebook.

"Як громадянин Республіки Польща, хочу підкреслити, що з повною повагою ставлюся до інститутів держави, включно з президентом. Прошу вибачення в усіх, кого могли зачепити мої слова", - додав медійник. 

У заяві редакції зазначається, що це була особиста думка Мазуренка, яка не відображає позицію порталу. Редакція підкреслила свою відданість "чесній журналістиці, відповідальності за слово та повазі до інститутів польської держави".

"Було ухвалено рішення про негайне припинення співпраці з паном Мазуренком та звільнення його з посади заступника головного редактора", - йдеться в заяві.

 
Польщазвільненняжурналіст

