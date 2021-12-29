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У польських Татрах вилітали гелікоптером за українкою, що застрягла високо в горах

Польським рятувальникам довелося піднімати гелікоптер для допомоги українці, яка без належної підготовки піднялася високо в гори і потім не змогла ні рухатись далі, ні повернутися.
У польських Татрах вилітали гелікоптером за українкою, що застрягла високо в горах Фото: Олесь Москальчук
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
 
Випадок стався ще 26 грудня. Жінка пішла по маршруту уздовж словацького кордону в районі двохтисячника Каспрів верх, та застрягла біля вершини Горишкова Чуба. 
 
Як повідомляється, її одяг був відповідним для гірськолижного спорту, але не зимового сходження в гори. У неї не було ні спеціального взуття, ні "кішок", щоб пересуватися по скрижанілому схилу, ні льодоруба. На певному етапі туристка зрозуміла, що не може ні просуватися вперед, ні безпечно повернутись назад по своїх слідах. З обох боків від неї були стрімкі урвища і необережним кроком можна було спровокувати лавину і разом з нею зірватися з хребта. 
 
За словами рятувальників, єдине, що було однозначно правильним у спорядженні української туристки - її яскраво-рожева куртка, яку добре можна було бачити здалеку і яка допомогла швидко знайти її. 
 
У ті дні рятувальна служба попереджала про складні погодні умови в горах - сніговий покрив більше метра, лавинну небезпеку і сильний вітер. 
 
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29 12 2021 10:07
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