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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Порошенка назвали обшуки в пов'язаних з ним компаніях "зрежисованою виставою для дискредитації"

"Причому це відбувається у присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної "картинки". Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності"
Партія "Європейська Солідарність" назвала обшуки, які проводять компаніях, пов’язаних з колишнім президентом Петром Порошенком "зрежисованою виставою".
У Порошенка назвали обшуки в пов Фото: ictv.ua

"В останній день перед виборами ми спостерігаємо за зрежисованою виставою, яка має на меті дискредитацію нашої політичної сили та її лідера" - йдеться у заяві партії, повідомляє "Громадське".

"Причому це відбувається у присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної "картинки". Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамер тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації", - додали у політсилі.

У політсилі переконані, що це винятково брудна політична технологія, спрямована проти "Європейської Солідарності" і мета цього – зупинити рух України до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, НАБУ проводить обшуки в інвестгрупі ICU у справі "Роттердам +",яка багато років виступала фінансовим консультантом Порошенка, також ICU є радниками щодо продажу Roshen

Компанія розцінила слідчі дії як спробу тиску.

Попередня кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, йдеться в заяві НАБУ.

 
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