У Порошенка вважають дії поліції у справі про СМС із дискредитацією "Голосу" заангажованими

Партія "Європейська солідарність" 5-го президента Петра Порошенка назвала "грубим втручанням" порушену поліцією справу через масову розсилку СМС із закликом не голосувати на парламентських виборах за "Голос"

У партії заявили, що "обурені політично заангажованими діями" департаменту кіберполіції.

"Очевидно, це перший прецедент в історії українських виборів, коли відкривається кримінальне провадження за розсилку СМС-повідомлень, у яких містилася навіть не власна думка, а лише посилання на соцопитування Київського міжнародного інституту соціології", — йдеться в заяві "ЄС", інформують в "Громадському".

За даними опитування КМІС, "Голос" справді не долає 5-відсотковий бар’єр. Проте в інституті пояснили, що не треба забувати про статистичну похибку, тому говорити, що хтось проходить чи не проходить у Раду складно.

"Така діяльність Кіберполіції є грубим втручанням у виборчий процес і перешкоджанням вільному волевиявленню громадян", — наголосили в партії Порошенка.

Також у "ЄС" заявили, що розсилка СМС була "індивідуальною ініціативою" депутата одної з сільрад на Львівщині. Партія пообіцяла розібратися з цією ініціативою.

"Але точно, в чому ми переконані: розсилка СМС-повідомлень не є кримінальним злочином, більше того, повідомлення не містить елементів як агітації, так і контрагітації", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, поліцейські викрили депутата сільради у масовій смс-розсилці для дискредитації політичної партії "Голос" на Львівщині.

За даними поліції, у повідомленнях зазначалося, що партія "Голос" не проходить відсотковий бар’єр, відтак людей провокували не голосувати за вказану партію.

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