RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В портах Одещини ще 16 суден зі збіжжям готові до відправки - офіс Зеленського

Разом із тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції
У портах Одещини чекають на відправку ще 16 суден з українським збіжжям. Україна отримує нові заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.
В портах Одещини ще 16 суден зі збіжжям готові до відправки - офіс Зеленського Фото: Фейсбук Володимира Зеленського
Про це у Телеграмі написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
 
"Зараз в портах Одещини залишається ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправку. Це ті, які були заблоковані в портах від кінця лютого. Разом із тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - написав Тимошенко.
 
Заступник керівника ОП нагадав, що розблокування портів - це щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки в економіку країни.
 
Нагадаємо, що 1 серпня, вперше з 24 лютого, з українського порту вийшло судно з українським продовольством. Судно Razoni вийшло з Одеського порту. На його борту - понад 26 тисяч тонн української кукурудзи. Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Судно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2022 13:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.