В портах Одещини ще 16 суден зі збіжжям готові до відправки - офіс Зеленського Разом із тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції

У портах Одещини чекають на відправку ще 16 суден з українським збіжжям. Україна отримує нові заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.

Фото: Фейсбук Володимира Зеленського

Про це у Телеграмі написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. "Зараз в портах Одещини залишається ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправку. Це ті, які були заблоковані в портах від кінця лютого. Разом із тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - написав Тимошенко. Заступник керівника ОП нагадав, що розблокування портів - це щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки в економіку країни. Нагадаємо, що 1 серпня, вперше з 24 лютого, з українського порту вийшло судно з українським продовольством . Судно Razoni вийшло з Одеського порту. На його борту - понад 26 тисяч тонн української кукурудзи. Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Судно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина.

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