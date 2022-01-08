CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ портах Одещини чекають на відправку ще 16 суден з українським збіжжям. Україна отримує нові заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В портах Одещини ще 16 суден зі збіжжям готові до відправки - офіс Зеленського
Разом із тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції
Фото: Фейсбук Володимира Зеленського
Про це у Телеграмі написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Зараз в портах Одещини залишається ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправку. Це ті, які були заблоковані в портах від кінця лютого. Разом із тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - написав Тимошенко.
Заступник керівника ОП нагадав, що розблокування портів - це щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки в економіку країни.
Нагадаємо, що 1 серпня, вперше з 24 лютого, з українського порту вийшло судно з українським продовольством. Судно Razoni вийшло з Одеського порту. На його борту - понад 26 тисяч тонн української кукурудзи. Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Судно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина.
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01 08 2022 13:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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