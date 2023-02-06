У порту Рені вдалось врятувати румунську баржу з 860 т української пшениці

У порту Рені ледь не затонула румунська баржа з 860 тоннами української пшениці – написали в румунських ЗМІ.

В порту Рені одеської области біля причалу ледь не затонула румунська баржа з 860 тоннами української пшениці, яку планувалось експортувати до ЄС. Про це стало відомо з новин румунського телеканалу Pro-tv.

За даними румунської компанії-судновласника з міста Констанца, судно було пришвартоване біля причалу й завантажувалося збіжжям, коли раптом вода почала затікати в машинне відділення.

П’ятеро румунських моряків не змогли усунути причину протікання й запобігти аварії, тому покинули судно. Екіпаж не постраждав.

Пізніше в Адміністрації морських портів України заявили, що баржу вдалось врятувати.

​​"4 лютого була отримана інформація, що на баржі є підозра на пропускання води. Після обстеження баржі інформація підтвердилась. На місце події було направлено теплохід "Смілий" для відкачування води. За плавучість судна боролися всю ніч", – доповіли в адміністрації.

Станом на ранок неділі воду з трюму вдалося відкачати – судно вирівнялося і не затонуло.