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У порту Таганрога загорілася нафтобаза

10 липня 2026, 12:10
У порту Таганрога загорілася нафтобаза
У росії вчергове поскаржилися на атаку дронів.
У морському порту російського Таганрога горить нафтобаза, жителів прилеглих територій евакуювали. У Міноборони рф скаржаться на дронову атаку. 
 
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
 
За їхньою інфор мацією, пожежа виникла на нафтобазі "Курганнафтопродукт". За заявами місцевої влади, пожежа також почалася на території морського порту в Таганрозі. Місцева влада почала евакуацію жителів із зони надзвичайної ситуації. 
 
До цього губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що це сталося начебто після удару БПЛА. Крім нафтобази, пошкоджено дах адміністративної будівлі. 
 

Міноборони рф відзвітувало, що збиті за ніч 376 БПЛА над територіями Білгородської, Брянської, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Псковської, Ростовської, Смоленської, Тверської областей, москви, Краснодарського краю, анексованого Криму та над акваторією Азовського моря.

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