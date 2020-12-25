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У Португалії мисливці влаштували масове вбивство диких тварин. Вони вполювали 540 оленів та кабанів

"Не має нічого спільного з мисливством"
Група іспанських мисливців влаштувала масовий забій диких оленів та кабанів у Португалії. Вони вполювали приблизно 540 тварин, а після цього виклали фото з ними у соціальні мережі.
У Португалії мисливці влаштували масове вбивство диких тварин. Вони вполювали 540 оленів та кабанів Фото: klyuch.com.ua

Про це заявила португальська влада, пише "Громадське" з посиланням на ВВС.

Полювання на тварин відбувалося в туристичній мисливській зоні — приблизно за 40 кілометрів від столиці Португалії Лісабона. Полювання тут дозволене, однак таке масове вбивство призвело до загибелі більшості місцевої популяції оленів.

Крім того, територія мисливської зони була огородженою, тому тварини не мали можливості втекти. Полювання організували 16 іспанських мисливців. Після цього вони виклали фото з мертвими тваринами у соцмережі.

Реакція влади

На такі дії мисливців відреагували у португальській владі. У Міністерстві охорони навколишнього природного середовища заявили, що такий невибірковий забій тварин "не має нічого спільного з мисливством, що є практикою, яка може підтримувати біорізноманіття та екосистему".

Міністр охорони навколишнього середовища Жоао Фернандес заявив, що настільки масове вбивство тварин є «мерзенним екологічним злочином», за який слід притягнути до відповідальності. Як повідомляє Portugal News Online, влада Португалії вже розпочала розслідування цього інциденту.

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25 12 2020 11:58
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