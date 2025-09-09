Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У пошкодженні кабелів у Червоному морі запідозрили комерційне судно, а не хуситів

09 вересня 2025, 13:34
У пошкодженні кабелів у Червоному морі запідозрили комерційне судно, а не хуситів
Фото: ООС
Пошкодження призвело до зникнення мережі в частині Близького Сходу, Африки та Азії.
За попередніми даними, пошкодити Інтернет-кабелі в Червоному морі цими вихідними могло комерційне судно. 
 
Про це пише Sky News.
 
Спершу в цьому запідозрили єменських хуситів. Але зараз фахівці більше схиляються до того, що кабелі перерізало комерційне судно.
 
Міжнародний комітет зі захисту кабелів заявив, що 15 підводних кабелів проходять через Баб-ель-Мандебську протоку, яка відділяє східну Африку від Аравійського півострова. 
 
"Ранній незалежний аналіз виявив, що ймовірною причиною пошкодження є активність комерційних суден у регіоні", – сказав операційний менеджер комітету Джон Вроттслі. 
 
На пошкодження підводних кабелів якорями припадає близько 30 % на рік.  Дуг Мадорі, директор з інтернет-аналізу мережевої фірми Kentik, додав, що робочим припущенням є те, що комерційне судно кинуло якір і протягнуло його через чотири кабелі.
Росіявійна в Україніхусити

