ПОЛІТИКА НОВИНИМЗС України попередило посольства про неприпустимість передачі виборчим дільницям з виборів депутатів до парламенту печаток виборчих дільниць з виборів президента - ці печатки мали бути повернуті у МЗС відразу після президентських виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У посольстві України в Індії зіпсували усі бюлетені для голосування на виборах у Раду
МЗС України попередило послів про відповідальність за проведення виборів
Фото: telegraf.com.ua
Про це йдеться у листі МЗС, який отримали Всі українські посольства за кордоном, інформує LB.ua.
У МЗС повідомили, що такі безвідповідальні дії посольства в Індії вже привели до псування всіх бюлетенів і загрози зриву голосування 21 липня.
У МЗС нагадали, що посли несуть персональну відповідальність за зрив підготовки до голосування.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія зобов’язала в кількох мажоритарних округах поставити штамп "Вибув" на відомостях стосовно кандидатів у нардепи, реєстрацію яких скасували.
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