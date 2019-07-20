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У посольстві України в Індії зіпсували усі бюлетені для голосування на виборах у Раду

МЗС України попередило послів про відповідальність за проведення виборів
МЗС України попередило посольства про неприпустимість передачі виборчим дільницям з виборів депутатів до парламенту печаток виборчих дільниць з виборів президента - ці печатки мали бути повернуті у МЗС відразу після президентських виборів.
У посольстві України в Індії зіпсували усі бюлетені для голосування на виборах у Раду Фото: telegraf.com.ua

Про це йдеться у листі МЗС, який отримали Всі українські посольства за кордоном, інформує LB.ua.

У МЗС повідомили, що такі безвідповідальні дії посольства в Індії вже привели до псування всіх бюлетенів і загрози зриву голосування 21 липня.

У МЗС нагадали, що посли несуть персональну відповідальність за зрив підготовки до голосування.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія зобов’язала в кількох мажоритарних округах поставити штамп "Вибув" на відомостях стосовно кандидатів у нардепи, реєстрацію яких скасували.

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