Україна не отримала частину оплаченої зброї, а дещо з подарованого озброєння годиться тільки на запчастини – NYT

Видання пише, що деякі контракти про зброю для української армії, які були оплачені авансом, досі не виконані.

Україна заплатила підрядникам сотні мільйонів доларів за зброю, яку досі не доставили. А деякі зразки широко розрекламованих озброєнь, подарованих союзниками, були настільки зношеними, що вони були придатні лише для того, щоб розібрати на запчастини.

Про це пише The New York Times з посиланням двох співрозмовників, інформованих щодо закупівлі озброєння для Україні, топ-чиновника України та та офіційні документи українського уряду.

За даними уряду, станом на кінець 2022 року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контрактами, які повністю або частково не були виконані. Інформовані співрозмовники розповіли, що деякі з відсутніх зразків зброї зрештою були поставлені, а в інших випадках брокери повернули гроші.

За словами одного з джерел, станом на початок весни 2023 року сотні мільйонів доларів були сплачені, в тому числі державним компаніям, за зброю, яка так і не була поставлена.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов підтвердив, що були випадки, коли Україна платила гроші, але не отримувала зброю. Цьогоріч уряд почав аналізувати свої минулі закупівлі і виключати проблемних підрядників.

Втім, NYT наголошує, що масштаби закупівель зброї дуже глобальні, тому проблеми із постачанням є неминучими.

"Багато поставок від західних союзників включали сучасну зброю, таку як американські системи протиповітряної оборони, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників і ракет. Але в інших випадках союзники надавали застаріле обладнання, яке, в кращому випадку, потребувало капітального ремонту. Близько 30 відсотків київського арсеналу перебуває на ремонті постійно — високий показник, за словами експертів з питань оборони, для армії, яка потребує будь-якої зброї", - пише видання.

Наприклад, під час постачань 33 самохідних гаубиць, подарованих італійським урядом, виявилося, що в однієї з них є проблеми з двигуном, а в іншої - витікає охолоджуюча рідина.

В Італії пояснили, що ці установки вивели з експлуатації багато років тому, але Україна попросила їх "капітально відремонтувати і ввести в експлуатацію, враховуючи нагальну потребу в засобах для протистояння російській агресії". За цей ремонт Міністерство оборони заплатило $19,8 млн. У січні 13 з цих гаубиць були відправлені в Україну, але прибули "непридатними для виконання бойових завдань", зазначено в одному з документів українського уряду.

Україна звинуватила американську компанію, що займалася ремонтом, у провалі контракту. Директор департаменту оборонних закупівель Міністерства оборони України Володимир Пікузо в листі до генерального інспектора Пентагону написав: "Американська компанія, пропонуючи свої послуги, не мала наміру виконувати свої зобов'язання".

Водночас у компанії заперечили звинувачення, заявивши, що українці не забезпечили належного обслуговування гаубиць після їхньої передачі. Це стосується, зокрема, установки, з якої витекла охолоджувальна рідина після постачання в Україну.

Як пише NYT, українські чиновники здебільшого утримувалися від скарг на несправну техніку, щоб не ставити в незручне становище постачальників. Високопоставлений український посадовець сказав, що уряд втомився запевняти, що західної зброї достатньо. Частина озброєння у непридатному стані і годиться тільки на запчастини.