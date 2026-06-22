У Празі тисячі людей вийшли на протест проти реформи фінансування суспільних медіа

Скасування ліцензійних зборів може коштувати Чеському телебаченню до 500 робочих місць.

У Празі тисячі людей пройшли маршем, протестуючи проти запланованої урядом Чехії реформи системи фінансування суспільних медіа.

Про це повідомляє Reuters.

Акція відбулася за день до запланованого страйку працівників Чеського телебачення та Чеського радіо, які протестують проти нових правил фінансування, що вплинуть на програмну сітку. Уряд на чолі з популістською партією ANO прем'єр-міністра Анджея Бабіша минулого тижня погодився скасувати ліцензійні збори, основне джерело фінансування державного телебачення та радіо, замінивши їх прямим фінансуванням з державного бюджету.

Критики вважають, що такий крок стане ударом по незалежності медіа. "Медіа не належать політикам", – заявив на початку маршу представник організації "Мільйон моментів" Мікулаш Мінар. Через спеку маршрут ходи довелося скоротити, однак тисячі людей пройшли кількома районами міста до будівлі Чеського телебачення з плакатами "Руки геть від суспільних медіа".

Запропоновані зміни фактично повернуть рівень фінансування до показників 2008–2024 років, тобто до підвищення ліцензійних зборів попереднім урядом у 2025 році, що означатиме скорочення фінансування приблизно на 15%. Генеральний директор Чеського телебачення заявив, що через це компанія може бути змушена скоротити від 300 до 500 працівників із загальних 2900.

Чеський уряд неодноразово критикував як суспільні, так і приватні медіа, вважаючи їх упередженими, однак запевняє, що зміни не становлять загрози для незалежності мовників.