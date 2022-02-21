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У прем’єра Британії заявили, що путінський план вторгнення в Україну вже запущений

Але найважливіше те, що ми все ще думаємо, що є вікно для дипломатії – як ми переконалися під час обговорень у вихідні – і ми хочемо його дослідити
Речник прем’єра Британії заявив, що план президента Росії Владіміра Путіна щодо вторгнення в Україну фактично "вже розпочався".
У прем’єра Британії заявили, що путінський план вторгнення в Україну вже запущений Фото: з вільного доступу
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
 
"Розвіддані, які ми бачимо, свідчать про те, що Росія має намір розпочати вторгнення і що план президента Путіна фактично вже розпочався. Ми бачимо, що елементи російського сценарію, які ми очікуємо побачити в певних ситуаціях, починають відтворюватися в реальному часі" - сказав речник британського прем’єра.
 
Він наголосив, що розвіддані вказують, що РФ все ще має намір почати вторгнення, і "ми готові діяти за потреби".
 
"Але найважливіше те, що ми все ще думаємо, що є вікно для дипломатії – як ми переконалися під час обговорень у вихідні – і ми хочемо його дослідити".
 
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявила, що Британія та її союзники по НАТО посилюють підготовку до найгіршого сценарію в Україні.
 
Раніше Трасс запевнила, що у випадку вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій. Міністр коментувала заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав, що санкції потрібні до вторгнення, а не "після бомбардування".
 
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наявні дані свідчать про те, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року.
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21 02 2022 17:28
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