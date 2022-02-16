У пробі російської фігуристки Валієвої знайшли три речовини для серця, заборонена із них одна - ЗМІ

У грудневій пробі російської фігуристки Каміли Валієвої виявили три препарати, які інколи застосовують під час серцевих захворювань. Лише одна з речовин заборонена.

Про це пишуть The New York Times та BBC, зазначає Громадське.

Гендиректор Антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгарт розповів, що крім триметазидину, який застосовують у лікуванні ішемічної хвороби серця, у пробі Валієвої знайшли гіпоксен та L-карнітин.

Ці дві речовини не входять до переліку заборонених. Але, за словами Тайгарта, ця комбінація, "схоже, спрямована на підвищення витривалості, зниження втоми та збільшення ефективності використання кисню".

Сама 15-річна спортсменка під час виступу у Спортивному арбітражному суді (CAS) розповіла, що "забруднення" її організму триметазидином могло статися через препарат, який приймає її дідусь, каже голова дисциплінарної комісії МОК Денис Освальд.

Згідно з антидопінговими правилами, проби спортсменів перевіряють двічі. Якщо перший зразок виявляється "позитивним" на допінг, тестова лабораторія повинна повідомити орган, відповідальний за зразок. У випадку з Валієвою це була РУСАДА.

Спортсмен може відмовитися від свого права на повторну перевірку, але тоді фактично визнає звинувачення у допінгу. Дисциплінарна процедура щодо спортсмена може розпочатися лише після подвійної перевірки. Чому зразок "Б" Валієвої не протестували, у РУСАДІ не відповіли.

Спортивний арбітраж відхилив заяви МОК, ВАДА та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) про недопуск Валієвої до змагань. Але якщо спортсменка потрапить на п'єдестал, церемонію нагородження скасують.

Нагадаємо, що Валієву можуть не допустити до жіночого особистого турніру, а ОКР можуть позбавити перемоги в командному турнірі.