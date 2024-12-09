У Придністров'ї оголосили режим надзвичайного стану через російський газ

Наразі стан введено на 30 днів.

Глава так званого Придністров'я Вадим Красносільський підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через ризик припинення постачання в регіон російського газу.

Про це пише NewsMaker.

Згідно з указом, режим надзвичайного економічного стану запровадять на 30 днів.

Причина цього це ризик, що припиняться поставки російського газу в регіон через територію України.

Під час нього всі підприємства у Придністров'ї мають раціонально використовувати газ та інші енергоресурси, а також ввести заборону на експорт енергоресурсів і встановити обмеження на ведення деяких видів фінансової та економічної діяльності, включно із переміщенням товарів, фінансових засобів та надання послуг.

Указ ще має затвердити законодавчий орган невизнаної республіки.

Місцеві депутати розглянуть це питання на засіданні 11 грудня. На початку року міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна не планує продовжувати контракт на транзит російського газу в Європу, який закінчується 1 січня 2025 року.