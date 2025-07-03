У пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Румунією введено тимчасові обмеження

Наразі найменше завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею: "Рава-Руська", "Смільниця" та "Нижанковичі"

У пункті пропуску "Шегині – Медика" (на кордоні з Польщею) введено тимчасові обмеження.

Про це попереджає Держприкордонслужба, .

Подорожнім, які планують виїзд з України через пункт пропуску "Шегині", слід врахувати:

На польському боці – "Медика" проводяться дорожні роботи. До 20:00 сьогодні пропуск легкових авто на в'їзд до Польщі (виїзд з України) здійснюється лише через дві смуги – пропускна здатність знижена до п'яти авто на годину.

На українському боці – "Шегинях" триває реконструкція: демонтують старе дорожнє покриття та прокладають інженерні мережі, що також впливає на загальну пропускну здатність.

Прикордонники рекомендують обрати альтернативні маршрути. Наразі найменше завантажені пункти пропуску: "Рава-Руська", "Смільниця" та "Нижанковичі".

Також у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" (на кордоні з Румунією) тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. Пішохідне сполучення працює без змін.

"Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса", – наголошують прикордонники.