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У Путіна кажуть, що готові збільшити транзит газу через Україну за двох умов

Пєсков також зазначив, що Росія збільшила до можливого максимуму поставки газу в Європу за наявними контрактами
Росія готова збільшити транзит газу через Україну, якщо ЄС збільшить закупівлі, а Київ запропонує конкурентні умови транзиту.
У Путіна кажуть, що готові збільшити транзит газу через Україну за двох умов Фото: tass.ru

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає  Економічна правда з посиланням ТАСС.

За його словами, головним адресатом Києва для вирішення питання про збереження транзиту "є покупці газу в Європі, європейські компанії, саме вони можуть укласти з російським монополістом нову довгострокову угоду зі збільшеними обсягами, з урахуванням зростаючих потреб в блакитному паливі".

"Щоб щось транспортувати через Україну, потрібно, щоб це хтось купив, і це якраз наші покупці в Європі", – сказав Пєсков.

Він підкреслив, що Росія в такому разі виконає всі свої транзитні домовленості.

Пєсков також зазначив, що Росія збільшила до можливого максимуму поставки газу в Європу за наявними контрактами.

"Можна сказати, що Росія бездоганно виконує всі контрактні зобов'язання по верхній планці, тобто до можливого максимуму всі обсяги поставок збільшені в світлі тих контрактів і договорів, які є", – сказав представник Кремля.

Нагадааємо, що ціни на газ в Європі перевищили позначку в 1400 доларів за тисячу кубів

 
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13 10 2021 16:55
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