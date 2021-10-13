У Путіна кажуть, що готові збільшити транзит газу через Україну за двох умов
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Економічна правда з посиланням ТАСС.
За його словами, головним адресатом Києва для вирішення питання про збереження транзиту "є покупці газу в Європі, європейські компанії, саме вони можуть укласти з російським монополістом нову довгострокову угоду зі збільшеними обсягами, з урахуванням зростаючих потреб в блакитному паливі".
"Щоб щось транспортувати через Україну, потрібно, щоб це хтось купив, і це якраз наші покупці в Європі", – сказав Пєсков.
Він підкреслив, що Росія в такому разі виконає всі свої транзитні домовленості.
Пєсков також зазначив, що Росія збільшила до можливого максимуму поставки газу в Європу за наявними контрактами.
"Можна сказати, що Росія бездоганно виконує всі контрактні зобов'язання по верхній планці, тобто до можливого максимуму всі обсяги поставок збільшені в світлі тих контрактів і договорів, які є", – сказав представник Кремля.
Нагадааємо, що ціни на газ в Європі перевищили позначку в 1400 доларів за тисячу кубів
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