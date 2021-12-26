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У Путіна назвали розширення НАТО "питанням життя і смерті" для Росії

Безпека Росії знаходиться під загрозою через нібито "обман" Заходу про непросунення НАТО на схід. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, це "питання життя і смерті" для Росії.
У Путіна назвали розширення НАТО "питанням життя і смерті" для Росії Фото: РБК
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова в ефірі телеканалу "Росія-1".
 
"Протягом двох десятиліть останніх, навіть більше, напевно, нас методично обманювали, причому в результаті цього обману ми прийшли до ситуації, коли наша безпека знаходиться під загрозою: знаходиться під загрозою продовження цього самого обману, під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів", - сказав він.
 
При цьому Пєсков згадав можливе розширення НАТО на пострадянські країни, включаючи Україну.
 
"Це вже питання, ну, фактично життя і смерті для нас", - заявив прес-секретар Володимира Путіна.
 
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо НАТО продовжить розширення на схід, то в Москві готові до самих різних варіантів дій. Путін буде спиратися на думку військових.
 
За даними опитування КМІС, у грудні 2021 року 39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України. На думку українців, це лише розпалить агресивність Путіна щодо України.
 
Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України, 29,7% опитаних. Ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.
 
 
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26 12 2021 14:54
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