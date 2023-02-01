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ПОЛІТИКА

У путіна пропонують змусити Захід до переговорів, підготувавши гіперзвукові ракети до удару по США

01 лютого 2023, 17:09
У путіна пропонують змусити Захід до переговорів, підготувавши гіперзвукові ракети до удару по США

Андрєй Гурульов, наближений президента рф путіна і депутат держдуми, сказав держтелеканалу "росія-1", що росії слід спробувати відтворити кубинську ракетну кризу. Як це було під час кубинської ракетної кризи 1962 року, коли США та Радянський Союз готувалися до ракетно-ядерних атак: перші розташували їх в Італії та Туреччині, а другі – на Кубі, пише видання Benzinga.

За словами Гурульова, єдиний спосіб посадити західні країни за стіл переговорів – це погрожувати Вашингтону. Він порекомендував росії розташувати гіперзвукові ракети поблизу кордонів Сполучених Штатів "з часом польоту не більше 5 хвилин".

"Байден продовжить сидіти і заїкатися, а решта думатиме, як домовлятися", – сказав помічник путіна.

"Тільки пряма загроза США та Великій Британії змусить їх усіх сісти за стіл переговорів, де кожен зможе відстояти свої інтереси", – додав він.

Ці останні коментарі від путінського посіпаки, зауважує видання, прозвучали після того, як британський експрем’єр Борис Джонсон зазначив, що російський президент десятки разів погрожував ядерною атакою. В інтерв’ю під час саміту НАТО в Мадриді, Іспанія, Джонсон сказав, що нещодавній аналіз виявив "близько 35 згадок" путіна про потенційне використання ядерної зброї.

А ми у свою чергу нагадуємо, що у вересні Гурульов назвав цілями для ядерної атаки рф не Україну, а Німеччину та Велику Британію. "Задоволений, ситий німецький бюргер, у якого вже починає мерзнути дупа, має чітко розуміти, що якщо по Берліну буде завдано удару, то це спричинить повний хаос у всій державі і його смерть",повідомив тоді "єдинорос".

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Путін

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