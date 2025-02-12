У путіна відкинули заяву Зеленського щодо обміну територій Курської області на українські ТОТ

Пєсков стверджує, що українських військових "виженуть із території росії"

У кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського щодо обміну частини Курської області, яка наразі знаходиться під контролем Сил оборони України, на тимчасово окуповані українські території. Там зазначили, що москва ніколи на це не піде.

Про це заявив речник путіна Дмитро Пєсков, якого цитує "Радіо Свободи" та російське інформагентство "ТАСС"

"росія ніколи не буде обговорювати тему обміну своїх територій. Українські війська будуть знищені та вигнані з російської території", — сказав він.

Напередодні Зеленський заявив, що в разі проведення потенційних переговорів з путіним він запропонує йому прямий обмін частини території Курської області, яка контролюються ЗСУ, на українські ТОТ. Водночас він не сказав, які саме окуповані території Україна вимагатиме повернути, однак запевнив, що "всі наші території важливі, тут немає пріоритету".