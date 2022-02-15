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У Путіна відповіли, чи готується вторгнення Росії в Україну 16 лютого

Справді, від цього лихоманить весь світ, це не що інше, як абсолютно безпрецедентна інформаційна кампанія з провокування та нагнітання напруженості в Європі
У Кремлі назвали інформацію про можливий напад Росії на Україну 16 лютого "безпрецедентною кампанією з нагнітання напруженості в Європі". У РФ вважають "згубною, дуже поганою практикою ось так кидатися словами"
У Путіна відповіли, чи готується вторгнення Росії в Україну 16 лютого Фото: ria.ru
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
 
За його словами, подібні заяви - "це якась показна істерика, яка, звісно, ні на чому не ґрунтується".
 
"Справді, від цього лихоманить весь світ, це не що інше, як абсолютно безпрецедентна інформаційна кампанія з провокування та нагнітання напруженості в Європі", - сказав Пєсков.
 
Представник Кремля заявив, "якби замість цієї істерики і замість цих показушних інформаційних деструктивних кампаній декларувалося не голослівне, а справді субстантивне бажання обговорювати занепокоєння один одного, то атмосфера в Європі була б зовсім іншою".
 
Резюмуючи свою відповідь, він сказав: "На жаль, це реальність, з якою ми стикаємося".
 
Чому 16 лютого?
Газета Politico з посиланням на свої джерела повідомила, що Джо Байден раніше під час розмови в режимі відеоконференції з лідерами союзних країн заявив, що Росія нібито може вчинити напад на Україну 16 лютого.
 
Реакція Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну. Глава держави запевнив, що ситуація є під контролем. А 16 лютого він зробив Днем єднання, а не нападу.
 
Росія відводить війська?
Сьогодні РФ заявила про відведення частини військ після навчань, які проходять біля кордонів України. Йдеться про Західний та Південний округи, що межують з Україною.
 
Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося утримати РФ від подальшого загострення ситуації в рамках безпеки.
 
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15 02 2022 14:01
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