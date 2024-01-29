У Радбезі рф закликали готуватися до війни зі Заходом після закінчення "гарячої фази" проти України

Бойові дії проти росії не припиняться у майбутньому, оскільки США та НАТО нібито готові до рішучих дій, заявив Микола Патрушев.

Війна проти західної цивілізації не припиниться навіть після закінчення "гарячої фази" конфлікту проти України.

Про це заявив Микола Патрушев, секретар Ради безпеки рф, повідомляє ТАСС.

З його слів, "англосакси" ведуть проксі-війну з росією. Такі бойові дії нібито не припиняться у майбутньому. Заяву він зробив 29 січня в Санкт-Петербурзькому державному морському технічному університеті на нараді з підготовки інженерних кадрів для високотехнологічних галузей промисловості.

Патрушев наголосив, що США, НАТО та їхні сателіти направляють Україну проти росії. Вони нібито, з його слів, не припинять це робити навіть після закінчення "гарячої фази" конфлікту в Україні.

"Ведуть проксі-війну проти нашого народу і держави", – заявив він.

У жовтні 2022 року Патрушев вже робив подібну заяву. Він звинуватив Захід у намірах перенести бойові дії з українських територій на російські. У липні 2023 року він заявляв, що Захід має намір створити сепаратистський нацбатальйон у Карелії, яка межує з Фінляндією.