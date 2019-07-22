НОВИНИНа окрузі №207 в Чернігівській області до Верховної Ради проходить Ігор Рибаков, який у 2014 році був народним депутатом і голосував за "диктаторські закони 16 січня", якими президент-утікач Віктор Янукович хотів узурпувати владу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Раду проходить кандидат Рибаков, який голосував за "диктаторські закони" у 2014 році
Так, після підрахунку 44,22% голосів на окрузі Рибаков набирає 31,77%, тоді як його найближчий переслідувач, кандидат від "Слуги народу" Максим Зуєв, — 21,39%
Ігор Рибаков. Фото: hvilya.com
Про такі результати свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Так, після підрахунку 44,22% голосів на окрузі Рибаков набирає 31,77%, тоді як його найближчий переслідувач, кандидат від "Слуги народу" Максим Зуєв, — 21,39%.
Рибаков іде в Раду як самовисуванець, так само він пройшов в парламент у 2012 році. У Раді він працював на !"Партію регіонів", а саме збирав так званих "тушок" - депутатів, які перебігали з інших фракцій.
Нагадаємо, що на окрузі Савченко переміг Олександр Ковальов, який вивозив бійців "Беркута" з Києва.
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