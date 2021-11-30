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У регіонах збирають людей на "держпереворот" і пропонують їм по тисячі гривень - Корнієнко

1 грудня готуються "підвоз" людей до парламенту, які планують заблокувати проходи до Ради
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що у регіонах людям пропонують по тисячі гривень для участі у "держперевороті".
У регіонах збирають людей на "держпереворот" і пропонують їм по тисячі гривень - Корнієнко Фото: rada.gov.ua

Інформацію він озвучив на брифінгу 30 листопада, повідомляє Громадське з посиланням на "Інтерфакс-Україна",.

Заявив, що 1 грудня готуються "підвоз" людей до парламенту, які планують заблокувати проходи до Ради. Через це журналістів закликав приїжджати раніше.

"Тому що в межах перевороту можуть бути заблоковані проходи. Є така думка, що коли людей збирають у регіонах за тисячу гривень на день, то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть у перевороті брати участь безкоштовно, ну це вже питання", - сказав він.

Підтвердив, що отримав інформацію від правоохоронців і закликав сприймати інформацію про можливий держпереворот серйозно.

"Є відкрита вчора справа СБУ. Це все буде перевірено, і якщо дійсно якісь серйозні заходи інспіруються, то, звичайно, Служба безпеки має давати відповідь. Ми, зі свого боку, просто так тролимо опозиціонерів, які в нас весь час збираються, і не завжди можуть навіть артикулювати, з якого приводу. У нас кожного дня біля Верховної Ради проходить близько п'яти-шести мітингів", - сказав перший заступник очільника парламенту.

Заява Зеленського

26 листопада на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про підготовку 1-2 грудня в Україні державного перевороту. Повідомив, що в нього нібито втягують бізнесмена Ріната Ахметова.

"У нас є записи, де представники з України обговорюють із представниками Росії участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні", - сказав Зеленський.

Додавши, що у держпереворот нібито мають залучити мільярд доларів.

Своєю чергою Ахметов заперечив, що його намагаються втягнути в держпереворот в Україні.

29 листопада у СБУ заявили, що розслідують провадження за фактом готування окремими громадянами України та Росії дій для захоплення державної влади.

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30 11 2021 13:40
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