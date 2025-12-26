Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У рф назвали мирний план на 20 пунктів "радикально іншим" від їхніх переговорів з США

26 грудня 2025, 21:07
У рф назвали мирний план на 20 пунктів
Фото: Reuters
росіяни бачили мирний план, що складається з 20 пунктів, який показав український президент.
Мирний план, оприлюднений президентом України Володимиром Зеленським, "радикально відрізняється" від версії, яка обговорюється представниками рф та США.
 
Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков, якого цитують росЗМІ.
 
Він повідомив, що росіяни бачили мирний план, що складається з 20 пунктів, який показав український президент.
 
"Ми знаємо, що цей план радикально відрізняється, якщо це взагалі можна назвати планом, від тих 27 пунктів, які в останні тижні, починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацьовували в контактах з американською стороною", - наголосив Рябков.
 
Нагадаємо, Україна та США під час переговорів в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій. Увага була зосереджена на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Сторонам вдалося погодити більшість моментів, проте найважчою темою залишається територіальне питання. В середу, 24 грудня, Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану. Крім базового документа є також і окремі додатки по напрямках.

 

РФвійна в Україніросія окупанти

