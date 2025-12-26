У рф назвали мирний план на 20 пунктів "радикально іншим" від їхніх переговорів з США

росіяни бачили мирний план, що складається з 20 пунктів, який показав український президент.

Мирний план, оприлюднений президентом України Володимиром Зеленським, "радикально відрізняється" від версії, яка обговорюється представниками рф та США.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков, якого цитують росЗМІ.

"Ми знаємо, що цей план радикально відрізняється, якщо це взагалі можна назвати планом, від тих 27 пунктів, які в останні тижні, починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацьовували в контактах з американською стороною", - наголосив Рябков.