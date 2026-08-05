У рф підтвердили смерть зятя командувача Повітряно-космічних сил під час вибуху в москві

Смерть Передрія підтверджують дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб росії.

Загибель Даніїла Передрія – зятя командувача Повітряно-космічних сил рф Олександра Чайка – після вибуху в ресторані Balzi Rossi у москві підтвердилася.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними видання, один із документів Передрія, номер якого журналісти встановили завдяки витокам баз даних, було визнано недійсним 1 серпня – у день вибуху в ресторані Balzi Rossi. Водночас інформація про недійсність документа з'явилася в державних базах у ніч проти 5 серпня. Крім того, смерть Передрія підтверджують дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб росії.

Раніше російське видання "Верстка" писало, що однією з постраждалих під час вибуху в елітному ресторані Balzi Rossi могла бути Марія Чайко – донька командувача Повітряно-космічних сил рф Олександра Чайка, якого російські "військкори" називали ймовірною ціллю вибуху.

Після вибуху близькі до російських силовиків Telegram-канали опублікували список постраждалих, у якому була 25-річна "Марія П.", яка зазнала відкритої черепно-мозкової травми. Журналісти з'ясували, що доньці командувача ПКС РФ Марії Чайко, яку в базах даних згадують під прізвищем Передрій, також 25 років. Крім того, збігаються їхні дати народження та адреси проживання.

Зазначалося, що Передрій, імовірно, є прізвищем чоловіка Марії Чайко. У списку постраждалих також був 27-річний "Даніїл П.", якого видання ідентифікувало як Даніїла Передрія. Інші російські видання та "військкори" тоді повідомляли про його загибель, однак офіційного підтвердження цьому не було.

Нагадаємо, 1 серпня на Кудринській площі в центрі Москви пролунав вибух у ресторані Balzi Rossi, розташованому біля багатоповерхового житлового будинку. Після вибуху в закладі сталася пожежа. російські "військкори" заявляли, що ціллю вибуху був командувач Повітряно-космічних сил рф Олександр Чайко, якого в Україні судять за воєнні злочини. Проросійський блогер Анатолій Шарій опублікував відео з підготовки святкування в ресторані. На стіні за сценою був напис "Олександр 55" – саме стільки років Чайкові виповнилося 27 липня.