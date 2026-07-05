У рф почали шукати операторів БпЛА для захисту москви через найбільший сайт з працевлаштування

Найбільший російський сайт з пошуку роботу HeadHunter розмістив оголошення про набір операторів дронів для захисту неба над москвою.

Кандидатів шукають для добровольчого підрозділу під назвою "Бойовий армійський резерв" завданням якого є "забезпечити безпеку столиці".

"Ви працюватимете з високотехнологічним обладнанням, призначеним для захисту міського середовища", – йдеться в оголошенні.

Разом із цим від кандидатів не вимагають попереднього досвіду, а лише "базові технічні навички" та "бажання розвиватися в цій сфері". Заробітна плата пропонується у розмірі від 150 000 рублів (1 950 доларів) на місяць. Reuters зазначає, що така пропозиція виглядає невигідно на тлі середнього рівня зарплати в москві, що перевищує 200 000 рублів.

Reuters не вдалося встановити, коли вакансія була опублікована вперше, але її оновили 1 липня.