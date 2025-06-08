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У рф третій день не можуть загасити пожежу на нафтобазі біля аеродрому Енгельс

08 червня 2025, 18:23
У рф третій день не можуть загасити пожежу на нафтобазі біля аеродрому Енгельс
Фото: росЗМІ
Масштабна пожежа на нафтобазі почалася після удару українських дронів.
Нафтобаза "Кристал" біля авіабази в Енгельсі Саратовської області рф горить уже третій день поспіль після удару українських дронів.
 
Про це повідомив Telegram-канал Astra.
 
Величезний стовп чорного диму від масштабної пожежі видно з різних куточків міста. При цьому місцева влада відзвітувала, що перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі немає.
 
"Аналіз відібраних сьогодні проб не показав концентрації шкідливих речовин у межах житлової забудови на території Енгельса. Відбір проб буде проводитися до повної ліквідації загоряння", - повідомила регіональна влада.
 
Нагадаємо, що уранці 6 червня стало відомо про атаку на паливну базу біля російського військового аеродрому Енгельс. Унаслідок атаки на об'єкті виникла сильна пожежа. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив факт пожежі на якомусь "підприємстві" в Енгельсі внаслідок нальоту українських дронів, але не уточнив, що саме загорілося.
війна в Україніросія окупантиЕнгельс

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