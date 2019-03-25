У Росії відмовилися від ідеї привезти своїх спостерігачів на вибори в Україну

Росія не направлятиме своїх спостерігачів на вибори президента України 31 березня, йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ РФ. Офіційною причиною рішення є нібито небажання "піддавати їх там загрозам прямого переслідування".

"Дискримінаційні кроки української влади на практиці позбавляють російських експертів можливості взяти участь у спостережній місії БДІПЛ. За нинішніх умов Російська Федерація змушена відмовитися від направлення спостерігачів в Україну, щоб не піддавати їх там загрозі прямого переслідування", - заявили в російському міністерстві, інформує "Український тиждень".

Про те, що не пустить спостерігачів із громадянством країни-агресора стежити за виборчим процесом, українська сторона заявляла давно і неодноразово. Але РФ і Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ продовжували включати росіян до складу спостережних місій.

Так, 20 березня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам БДІПЛ, які мають російське громадянство, на підставі закону "Про вибори Президента України", що забороняє включення до складу місій громадян держави, визнаної в Україні країною-агресором або країною-окупантом.

У РФ, яка регулярно порушує норми міжнародного права, традиційно звинуватили Україну в нібито "грубому порушенні духу і букви Копенгагенського документа й інших зобов'язань ОБСЄ в області виборів".

"До того ж рядку вписується рішення української влади не відкривати виборчі дільниці при своїх закордонних закладах у Росії, що позбавило конституційного права голосу мільйони громадян України, які перебувають у нашій країні", - обурилися російські дипломати.

При цьому п'ять виборчих дільниць, закритих на території РФ, перенесли в українські посольства в Грузії, Казахстані та Фінляндії, що дозволить громадянам України, зокрема тим, які знаходяться в Росії, проголосувати на виборах 31 березня.

"Несподівано" згадали в Росії і про жителів тимчасово окупованих нею районів Донецької і Луганської областей. "Обмежені в своїх виборчих правах українські громадяни, що живуть в Донбасі, багато тисяч внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

Однак жителі тимчасово окупованих територій України та вимушені переселенці зможуть без проблем проголосувати на президентських і парламентських виборах 2019 року, наголосив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. І пояснив процедуру голосування, для якої не потрібна довідка внутрішньо переміщених осіб.

У МЗС РФ також повторили кремлівську риторику про нібито "нелегітимність" майбутніх виборів.

"Маємо намір продовжувати уважно стежити за перебігом виборчої кампанії в Україні і тісно взаємодіяти з БДІПЛ та іншими виконавчими структурами ОБСЄ... Розраховуємо, що БДІПЛ за підсумками українських виборів, незважаючи на відсутність в країні російських спостерігачів, зможе надати міжнародній спільноті об'єктивну, достовірну та чесну картину", - заявили російські дипломати.

Раніше повідомляли, що у списку спостерігачів від ОБСЄ є 24 громадяни Росії.