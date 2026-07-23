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У рф заявили про удари по складах Wildberries: збитки можуть сягнути 60 млрд рублів

23 липня 2026, 14:47
У рф заявили про удари по складах Wildberries: збитки можуть сягнути 60 млрд рублів
Фото: firtka.if.ua
Атаки зачепили ключові логістичні центри одного з найбільших маркетплейсів рф.

Українські безпілотники протягом останнього тижня атакували кілька складських комплексів російського маркетплейсу Wildberries. За попередніми оцінками, пошкоджено або знищено об’єкти загальною площею близько 552 тисяч квадратних метрів, що становить майже 10% від усіх логістичних потужностей компанії.

Про це повідомляють російські медіа.

Під удари потрапили склади Wildberries в Електросталі московської області, Котовську Тамбовської області, Невинномиську Ставропольського краю та Краснодарі. Крім того, у ніч проти 23 липня безпілотники атакували склад компанії у Воронезькій області, однак масштаби пошкоджень там наразі невідомі.

За оцінками експертів, вартість пошкодженого майна може сягати близько 60 млрд рублів.

Попередньо, непридатними для роботи могли стати близько 444 тисяч квадратних метрів складських площ – приблизно 8% логістичної інфраструктури Wildberries. Водночас складський комплекс у Котовську, за наявними даними, може продовжувати роботу.

Атаки зачепили ключові об’єкти логістичної мережі компанії. Зокрема, склад у Краснодарі є одним із головних центрів постачання товарів Wildberries для південних регіонів рф.

У самій компанії поки не повідомляли про наслідки атак для роботи маркетплейсу.

 

Росіявійнавтрати рф

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