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У рф заявили, що оголосять про новий раунд переговорів з Україною "найближчим часом"

28 травня 2025, 12:55
У рф заявили, що оголосять про новий раунд переговорів з Україною
Фото: Reuters
Лавров розповів про вимоги рф
Глава міністерства закордонних справ росії Сергій Лавров повідомив, що рф скоро оголосить про нові переговори з Україною.
 
Про це пише російський пропагандистський Telegram-канал ТАСС.  
 
"Про новий раунд переговорів рф і України оголосять найближчим часом", – сказав Лавров. 
 
Також, як пише ТАСС, Лавров розповів, що в новому раунді прямих російсько-українських переговорів москва наполягатиме на скасуванні Києвом "усіх дискримінаційних законів в Україні".  
 
Нагадаємо, що 27 травня спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що наступна зустріч делегацій рф і України щодо мирних переговорів, можливо, відбудеться у швейцарській Женеві, оскільки росіяни не захотіли їхати у Ватикан. 
Сергій Лавроввійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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