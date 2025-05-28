У рф заявили, що оголосять про новий раунд переговорів з Україною "найближчим часом"

Лавров розповів про вимоги рф

Глава міністерства закордонних справ росії Сергій Лавров повідомив, що рф скоро оголосить про нові переговори з Україною.

Про це пише російський пропагандистський Telegram-канал ТАСС.

"Про новий раунд переговорів рф і України оголосять найближчим часом", – сказав Лавров.

Також, як пише ТАСС, Лавров розповів, що в новому раунді прямих російсько-українських переговорів москва наполягатиме на скасуванні Києвом "усіх дискримінаційних законів в Україні".

Нагадаємо, що 27 травня спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що наступна зустріч делегацій рф і України щодо мирних переговорів, можливо, відбудеться у швейцарській Женеві, оскільки росіяни не захотіли їхати у Ватикан.