​У рф заявили про черговий удар по нафтобазі, де шостий день триває пожежа

Офіційної інформації про атаку не надходило.

Нафтобазу в Пролетарську Ростовської області росії, де шостий день триває пожежа після українського удару, вранці 23 серпня знову нібито атакували безпілотники.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські телеграм-канали, зокрема Shot, Baza і Astra.

Офіційної інформації про атаку не надходило. Даних щодо постраждалих немає.

За даними місцевої влади, 18 серпня спалахнули близько 20 цистерн із дизельним паливом обсягом - 5 тисяч кубометрів кожна. Станом на 20 серпня площа займання складала 10 тисяч квадратних метрів. Водночас, до резервуарів із гасом вогонь не дійшов.