У Рівненській області троє підлітків отримали опіки через кинуту в каналізаційний люк петарду

У Радивилові Рівненської області трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду.

Пригода сталася вдень 12 серпня. Як з'ясувалося, 15-річний хлопець, учень місцевої школи, кинув петарду у вентиляційний отвір закритого каналізаційного люка, який закривав підземні газові комунікації. У результаті вибуху троє учасників події (14, 15 і 9 років) отримали термічні опіки тіла, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Усіх дітей госпіталізували. Їхньому життю нічого не загрожує.

На місце події виїжджали працівники місцевої газового дільниці, витоків газу не виявили.

Поліція встановлює обставини події, в тому числі походження піротехнічного виробу.

"Згідно з ч.2 ст.22 КК, особи, які вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності за вказаний вид злочину, який належить до категорії тяжких", - підкреслили в поліції. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Відзначається, що всі діти з благополучних сімей і раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли.

Нагадаємо, що 25 липня вранці на коліях у селі Волоське Деражнянського району Хмельниччини знайшли тіло 11 хлопчика, який їхав потягом "Рахів-Київ" з відпочинку.