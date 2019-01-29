У Рівному дали тиждень на щеплення від кору: хто не встигне - до шкіл не пустять
Такий вердикт прозвучав сьогодні на прес-конференції у Рівненській міській раді за участю медиків і освітян, повідомляє сайт міськради.
"Медики переконані: ріст захворюваності стався через велику кількість невакцинованих дітей і дорослих. Освітяни ж попереджують: нещепленим дітям не можна перебувати в дитячих колективах. Тож лікарі закликають усіх невакцинованих отримати вакцину. У Рівному чимало дітей отримали лише одну дозу вакцини – таких майже три тисячі, ще 600 не мають жодної", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що закон забороняє дітям без усіх обов’язкових щеплень відвідувати школи та дитсадки. З їхніми батьками упродовж тижня спілкуватимуться, переконуватимуть зробити щеплення. Якщо ж ті відмовляться, то дітям доведеться навчатися вдома.
Нагадаємо, що у навчальних закладах Луцька з метою профілактики захворюваності на кір від занять відсторонили 1 098 дітей, які не мають відповідного щеплення.
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