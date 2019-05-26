У Рівному двоє людей вийшли на акцію за імпічмент Зеленського: поліція склала адмінпротоколи
16-річна Дар'я Коцюруба та її друг Роман стояли в центрі міста з плакатами "Імпічмент президенту", "Україна – поза законом", "Не кумівство, а по-братськи", повідомляє UA:Рівне.
Учасниця акції розповіла, що їх не вдовольняло призначення "кварталівців" на керівні посади та виступи Зеленського російською мовою.
До протестувальників підійшла перехожа, яка "погрожувала закатати їх в асфальт". А згодом поліцейський - він запропонував піти до відділку, аби дати пояснення.
Учасників акції не затримували, а лише запросили до відділку.
У прес-службі поліції вказали, що Дар'я та Роман не погодили проведення акції, тому на них склали адмінпротокол за порушення порядку проведення акцій, мітингів. Також UA:Рівному розповіли, що на матір Дар'ї склали протокол за статтею 184 - неналежне виховання дітей.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запропонував скасувати мажоритарну систему виборів та знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3%.
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