У Рівному двоє людей вийшли на акцію за імпічмент Зеленського: поліція склала адмінпротоколи

Учасників акції не затримували, а лише запросили до відділку

У Рівному 25 травня двоє людей вийшли на центральну площу, вимагаючи імпічменту президента Володимира Зеленського.

16-річна Дар'я Коцюруба та її друг Роман стояли в центрі міста з плакатами "Імпічмент президенту", "Україна – поза законом", "Не кумівство, а по-братськи", повідомляє UA:Рівне.

Учасниця акції розповіла, що їх не вдовольняло призначення "кварталівців" на керівні посади та виступи Зеленського російською мовою.

До протестувальників підійшла перехожа, яка "погрожувала закатати їх в асфальт". А згодом поліцейський - він запропонував піти до відділку, аби дати пояснення.

Учасників акції не затримували, а лише запросили до відділку.

У прес-службі поліції вказали, що Дар'я та Роман не погодили проведення акції, тому на них склали адмінпротокол за порушення порядку проведення акцій, мітингів. Також UA:Рівному розповіли, що на матір Дар'ї склали протокол за статтею 184 - неналежне виховання дітей.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запропонував скасувати мажоритарну систему виборів та знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3%.