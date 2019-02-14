У Рівному під час вимагання $100 тисяч затримали кримінального авторитета, - ВІДЕО

У Рівному 13 лютого затримали лідера злочинного угруповання, яке діє на території Рівненської області з 2011 року.

"Про злочинні дії банди "Федора" можна знімати голлівудський блокбастер. Саме злочинне угруповання "Федора" в період з 2011 року і дотепер на території Рівненської області займалося вимаганням грошей шляхом погроз фізичною розправою, завданням тілесних ушкоджень, пошкодженням майна через підпали, залякуванням громадян, зокрема приватних підприємців, з єдиною метою - власного збагачення", - повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Не минула доля "потрапити під каток" цієї банди і громадянина Італії, який ще в 2008 році прийняв рішення вкласти гроші в ресторанний бізнес на території нашої країни. Він пройшов усе, що можливо пройти: і підпали авто, двічі йому завдавали тяжких тілесних ушкоджень, ледве вижив, потім підпал приміщення кав'ярні, примус покинути нашу країну і залишити все майно покидькам. За цей час він пройшов і наші "чесні суди", втратив дружину, заради якої приїхав з Італії, - вона померла. Але він, як стійкий олов'яний солдат, усе шукав правду", - додав заступник голови Нацполіції.

Прес-служба поліції повідомила, що саме цей італієць допоміг вийти на ватажків ОЗУ.

"Учасники групи "тероризували" чоловіка. На нього було скоєно кілька нападів. Вони завдавали йому тілесних ушкоджень, нападали на вулиці та били трубами, спалили два його автомобілі. За місцем проживання потерпілого приходили невідомі, які погрожували фізичною розправою і вимагали покинути країну. Водночас вимагали або продати ресторан за безцінь, або 120 тисяч доларів США за те, щоб вони безперешкодно надали йому можливість продати ресторан", - заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Роман Осуховський.

13 лютого під час передачі грошей 45-річного Федора і його "праву руку", 40-річного місцевого жителя затримали.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють першого заступника голови Рівненської районної державної адміністрації в одержанні 10 тис. доларів хабара.