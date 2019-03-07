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У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій

"Ми знаємо, що у деяких людей виникають проблеми із завантаженням або відправкою зображень, відео та інших файлів в наших додатках. Приносимо вибачення за проблеми і працюємо над тим, щоб якомога швидше вирішити проблему"
У роботі соцмереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp стався глобальний збій. Користувачі по всьому світу скаржаться, що не можуть бачити зображення.
У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій Фото: з відкритих джерел

Найбільш масштабний збій спостерігається в США і Західній Європі. Також перебої зафіксовані в Аргентині, Бразилії, Росії, Сінгапурі, Бангкоку, Гонконзі і Манілі, повідомляє сервіс Downdetector.

У WhatsApp користувачі також не можуть відправляти деякі повідомлення, пише The Independent. Зокрема, не вдається передати фото, відео та голосові повідомлення. Замість них користувачів інформують, що "завантаження не вдалося" або з'являється повідомлення про помилку.

Усі три сервіси належать Facebook. Компанія повідомила, що працює над вирішенням проблеми.

"Ми знаємо, що у деяких людей виникають проблеми із завантаженням або відправкою зображень, відео та інших файлів в наших додатках. Приносимо вибачення за проблеми і працюємо над тим, щоб якомога швидше вирішити проблему", - йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року соціальні мережі Facebook та Instagram, а також служба повідомлень WhatsApp, були недоступні більше трьох годин.

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03 07 2019 21:16
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