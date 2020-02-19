Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні

Збій тривав із 7 до 8-ї години ранку за київським часом
У роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який відчули й користувачі у декількох українських містах.
У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє сервіс Downdetector,передає УКРІНФОРМ.

Збій тривав із 7 до 8-ї години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (56%) поскаржилися на роботу стрічки. 18% відзначили проблеми з логіном, а 25% - зі публікаціями повідомлень.

Скарги надходять із США, Великої Британії, Японії та інших країн.

В Україні найбільше скарг спостерігається у Києві, Херсоні, Дніпрі й Павлограді.

Нагадаємо, що Instagram запустив нову функцію, яка дозволяє сортувати підписки за трьома критеріями: «за замовчуванням», «найчастіше переглядаю в стрічці» та «взаємодію найменше». У соцмережі сподівається, що людина відпишеться від нецікавих профілів і більше часу проводитиме в мережі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2020 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.