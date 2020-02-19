ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який відчули й користувачі у декількох українських містах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні
Збій тривав із 7 до 8-ї години ранку за київським часом
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє сервіс Downdetector,передає УКРІНФОРМ.
Збій тривав із 7 до 8-ї години ранку за київським часом.
Більшість користувачів (56%) поскаржилися на роботу стрічки. 18% відзначили проблеми з логіном, а 25% - зі публікаціями повідомлень.
Скарги надходять із США, Великої Британії, Японії та інших країн.
В Україні найбільше скарг спостерігається у Києві, Херсоні, Дніпрі й Павлограді.
Нагадаємо, що Instagram запустив нову функцію, яка дозволяє сортувати підписки за трьома критеріями: «за замовчуванням», «найчастіше переглядаю в стрічці» та «взаємодію найменше». У соцмережі сподівається, що людина відпишеться від нецікавих профілів і більше часу проводитиме в мережі.
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