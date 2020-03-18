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У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні

Проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 7 до 10 години ранку за київським часом
У роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який також відчули й у Києві.
У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Downdetector, передає УКРІНФОРМ.

Проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 7 до 10 години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (45%) поскаржилися на роботу сторіз. 15% відзначили проблеми з логіном, а 41% - зі стрічкою.

Скарги надходили зі США, Аргентини, Бразилії, Великої Британії, Німеччини, Японії та інших країн.

В Україні найбільше проблем було зафіксовано у Києві.

Нагадаємо, що Instagram запустив нову функцію, яка дозволяє сортувати підписки за трьома критеріями: «за замовчуванням», «найчастіше переглядаю в стрічці» та «взаємодію найменше». У соцмережі сподівається, що людина відпишеться від нецікавих профілів і більше часу проводитиме в мережі.

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18 03 2020 17:00
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