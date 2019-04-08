У роботі Instagram та Facebook стався глобальний сбій
Так, більшість користувачів, у яких виникли проблеми з Instagram, скаржаться на проблеми зі стрічкою новин. Ще 16% користувачів мають проблеми із публікацією в соцмережі, а 13% не можуть увійти у свій профіль, інформує сервіс Downdetector.
Найбільше на проблеми скаржаться в Західній Європі та США.
Користувачі Facebook найбільше скаржаться на проблеми зі стрічкою новин, на те, що соцмережа взагалі не працює, або на те, що не можуть увійти до свого акаунту.
Найчастіше на проблеми з Facebook скаржаться в Японії та Південно-Східній Азії. Також збій виник у великої кількості користувачів у США та Західній Європі.
Нагадаємо, що Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних.
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