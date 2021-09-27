ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру, 30 вересня, на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" у Києві відбудеться музично-поетичний перформанс "Бабин Яр. Голосами".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роковини трагедії в Бабиному Яру в столиці відбудеться перформанс із віршами
Захід організовує Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Меморіал у Бабиному Яру Фото: www.unn.com.ua
Захід організовує Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету "Києво-Могилянська академія", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Під час заходу режисер Олег Ліпцин разом з акторами та музикантами "оживить" вірші зі збірки Маріанни Кіяновської "Бабин Яр. Голосами". До книги, за яку поетеса в 2020 році отримала державну Шевченківську премію, ввійшли 67 віршів, присвячених подіям у Бабиному Яру.
Читайте також: Президент Німеччини відвідає Україну для участі у заходах, присвячених трагедії Бабиного Яру
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 09 2021 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Жінка політала над Альпами в супроводі зграї гусей. Вона мріяла зробити це, перш ніж осліпне
- ВІДЕО Кліп української режисерки отримав три нагороди на MTV Video Music Awards
- ФОТО Астронавт показав нічну Мальту з МКС
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"