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У роковини трагедії в Бабиному Яру в столиці відбудеться перформанс із віршами

Захід організовує Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету "Києво-Могилянська академія"
У 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру, 30 вересня, на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" у Києві відбудеться музично-поетичний перформанс "Бабин Яр. Голосами".
У роковини трагедії в Бабиному Яру в столиці відбудеться перформанс із віршами Меморіал у Бабиному Яру Фото: www.unn.com.ua

Захід організовує Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету "Києво-Могилянська академія", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час заходу режисер Олег Ліпцин разом з акторами та музикантами "оживить" вірші зі збірки Маріанни Кіяновської "Бабин Яр. Голосами". До книги, за яку поетеса в 2020 році отримала державну Шевченківську премію, ввійшли 67 віршів, присвячених подіям у Бабиному Яру.

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27 09 2021 14:33
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