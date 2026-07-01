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У росії бензин подорожчав понад 100 рублів за літр через паливну кризу

01 липня 2026, 08:02
У росії бензин подорожчав понад 100 рублів за літр через паливну кризу
Фото: avtoblog.ua
Незалежні АЗС вперше почали продавати бензин і дизель дорожче 100 рублів за літр.

У росії ціни на пальне перевищили 100 рублів за літр через дефіцит після ударів по НПЗ. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в роздрібних мережах.

Незалежні АЗС вперше почали продавати бензин і дизель дорожче 100 рублів за літр. За словами співрозмовників агентства, ще два тижні тому оператори стримували ціни через технічні обмеження програмного забезпечення, однак наприкінці червня були змушені оновити системи, щоб відображати ціни до 120–140 рублів за літр.

Дефіцит пального виник після серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Найгостріша ситуація спостерігається на півдні росії, у Сибіру та на тимчасово окупованих територіях України, де запроваджено обмеження на продаж пального.

Водночас на АЗС великих нафтових компаній ціни залишаються майже незмінними – близько 63–66 рублів за літр АІ-92 та 70–73 рублів за АІ-95. За даними трейдерів, це пов'язано з неформальною домовленістю з російською владою не піднімати ціни вище рівня інфляції. Через дешевше пальне на таких заправках швидко утворюються черги, а після вичерпання запасів вони тимчасово припиняють роботу.

Напередодні путін визнав, що атаки українських дронів призвели до дефіциту пального, але запевнив, що влада працює над вирішенням проблеми. За оцінками експертів, із травня виробництво бензину в росії не покриває внутрішній попит, а на оптовому ринку більшість заявок на купівлю пального залишаються без виконання. Затримки з постачанням, які подекуди сягають двох місяців, лише поглиблюють кризу.

пальнеНПЗудари по рф

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