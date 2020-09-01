У Росії дітям подарували на Новий рік цукерки з горілкою, перцем і портретом Путіна

В описі ласощів ідеться, що в них "відображені визначальні риси голови держави"

У новорічному дитячому подарунку жителі російського Омська виявили цукерки "Президент" з портретом Володимира Путіна на обгортці.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає LB.ua.

Фотографію опублікував у групі "Ревізорро Омськ" у соцмережі "ВКонтакте" користувач Антон, додавши, що їсти цукерки він побоюється, оскільки до складу продукту входять горілка і перець чилі.

Цукерки "Президент" виробляє компанія "Джи Сі - Золоті цукерки" з Санкт-Петербурга. В описі ласощів на сайті компанії йдеться, що в трюфелі "відображені визначальні риси голови держави: самовладання, спокій і харизматичність виражені теплою нотою імбиру в оксамитовій трюфельній начинці, а неупередженість, непередбачуваність і дотепність - розкривається в гостроті перцю чилі".

Відзначають, що ці цукерки почали випускати в 2018 році разом з ще однією новинкою - "Ілліч" із зображенням Володимира Леніна.