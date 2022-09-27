RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У росії фсб затримала японського дипломата — його звинувачують у шпигунстві. У МЗС Японії відповіли

Консульського офіцера забрали в нерухомому стані, із завʼязаними очима від початку до кінця, із опущеними руками та головою, його піддали залякувальному допиту
Російська федеральна служба безпеки затримала японського консула Мотокі Тацунорі у Владивостоці 26 вересня. Його звинувачують у шпигунстві.
У росії фсб затримала японського дипломата — його звинувачують у шпигунстві. У МЗС Японії відповіли Фото: з вільного доступу
Про це пише CNN із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
 
У фсб повідомили, що дипломата затримали "на гарячому під час отримання за грошову винагороду інформації обмеженого поширення [тобто конфіденційної] про поточні аспекти співпраці росії з однією з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону" і про "вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію у Приморському краї".
 
Міністерство закордонних справ рф також оголосило консула персоною нон ґрата. Причиною стала "діяльність, несумісна зі статусом консульської посадової особи, яка завдає шкоди інтересам безпеки росії", — йдеться в заяві мзс рф.
 
Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса заявив, що затримання японського консула росією викликає "надзвичайний жаль і є неприйнятним".
 
"Консульського офіцера забрали в нерухомому стані, із завʼязаними очима від початку до кінця, із опущеними руками та головою, його піддали залякувальному допиту", — сказав Хаяші журналістам 27 вересня і додав, що «немає абсолютно жодних доказів незаконної діяльності, як стверджує російська сторона».
 
За його словами, віцеміністр закордонних справ Такео Морі зранку 27 вересня викликав посла росії в Японії Михайла Галузіна. Морі подав офіційний протест. У ньому японська сторона вимагає від рф офіційних вибачень і запобіжників від повторення таких дій.
 
Голова МЗС Японії також зазначив, що уряд його країни вживе "відповідних заходів", сказав Хаясі.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2022 10:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.