ПОЛІТИКА НОВИНИРосійська федеральна служба безпеки затримала японського консула Мотокі Тацунорі у Владивостоці 26 вересня. Його звинувачують у шпигунстві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У росії фсб затримала японського дипломата — його звинувачують у шпигунстві. У МЗС Японії відповіли
Консульського офіцера забрали в нерухомому стані, із завʼязаними очима від початку до кінця, із опущеними руками та головою, його піддали залякувальному допиту
Фото: з вільного доступу
Про це пише CNN із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
У фсб повідомили, що дипломата затримали "на гарячому під час отримання за грошову винагороду інформації обмеженого поширення [тобто конфіденційної] про поточні аспекти співпраці росії з однією з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону" і про "вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію у Приморському краї".
Міністерство закордонних справ рф також оголосило консула персоною нон ґрата. Причиною стала "діяльність, несумісна зі статусом консульської посадової особи, яка завдає шкоди інтересам безпеки росії", — йдеться в заяві мзс рф.
Міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса заявив, що затримання японського консула росією викликає "надзвичайний жаль і є неприйнятним".
"Консульського офіцера забрали в нерухомому стані, із завʼязаними очима від початку до кінця, із опущеними руками та головою, його піддали залякувальному допиту", — сказав Хаяші журналістам 27 вересня і додав, що «немає абсолютно жодних доказів незаконної діяльності, як стверджує російська сторона».
За його словами, віцеміністр закордонних справ Такео Морі зранку 27 вересня викликав посла росії в Японії Михайла Галузіна. Морі подав офіційний протест. У ньому японська сторона вимагає від рф офіційних вибачень і запобіжників від повторення таких дій.
Голова МЗС Японії також зазначив, що уряд його країни вживе "відповідних заходів", сказав Хаясі.
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