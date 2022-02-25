У Росії назвали умови для перемовин з Україною - вимагають "скласти зброю та припинити опір"
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє "Громадське" з посиланням на російські "РИА Новости".
"У будь-який момент, щойно збройні сили України відгукнуться на заклик нашого президента, припинять опір, складуть зброю. Ніхто на них не збирається нападати, ніхто їх не збирається пригнічувати, нехай повертаються до родин. А українському народу надаймо усі разом можливість визначити свою долю", - сказав Лавров.
Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "готовність Києва до переговорів з Москвою є рухом у бік позитиву".
Однак спікер Путіна не уточнив подробиць можливих переговорів між країнами: "У Кремлі звернули увагу на заяву Києва про готовність переговорів із Москвою, його належить проаналізувати".
В обід 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоби зупинити загибель людей.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше назвав мету «операції» російсько-окупаційних військ в Україні тиском на все українське суспільство й закликав не вірити в те, що цивільні об'єкти не цікавлять окупантів.
В Офісі президента казали, що базовий план Росії - зайти в Київ і знищити керівництво держави разом із Зеленським.
Нагадаємо, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до представників тих держав, що є партнерами України, із закликом змінити порядок діяльності організації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО РФ спорудила понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Білоруссю: супутникові знімки
- ФОТО В Україні ввели воєнний стан
- ВІДЕО Байден оголосив про введення санкцій проти Росії
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі