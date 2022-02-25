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У Росії назвали умови для перемовин з Україною - вимагають "скласти зброю та припинити опір"

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "готовність Києва до переговорів з Москвою є рухом у бік позитиву"
Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умови для перемовин з Україною. За його словами, українські військові мають скласти зброю.
У Росії назвали умови для перемовин з Україною - вимагають "скласти зброю та припинити опір" Фото: ТАСС

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє "Громадське" з посиланням на російські "РИА Новости".

"У будь-який момент, щойно збройні сили України відгукнуться на заклик нашого президента, припинять опір, складуть зброю. Ніхто на них не збирається нападати, ніхто їх не збирається пригнічувати, нехай повертаються до родин. А українському народу надаймо усі разом можливість визначити свою долю", - сказав Лавров. 

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "готовність Києва до переговорів з Москвою є рухом у бік позитиву".

Однак спікер Путіна не уточнив подробиць можливих переговорів між країнами: "У Кремлі звернули увагу на заяву Києва про готовність переговорів із Москвою, його належить проаналізувати".

В обід 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоби зупинити загибель людей.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше назвав мету «операції» російсько-окупаційних військ в Україні тиском на все українське суспільство й закликав не вірити в те, що цивільні об'єкти не цікавлять окупантів. 

В Офісі президента казали, що базовий план Росії - зайти в Київ і знищити керівництво держави разом із Зеленським.

Нагадаємо, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до представників тих держав, що є партнерами України, із закликом змінити порядок діяльності організації.

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25 02 2022 15:03
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