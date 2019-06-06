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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Росії не зрозуміли ідеї Зеленського і мають умову для зустрічі з Путіним

"Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде у нового керівництва України на напрямку мінських домовленостей і в цілому на російському напрямку. Звідти лунають досить розмиті сигнали"
Переговорів лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у "нормандському форматі" з нуля не буде, для їх відновлення потрібно оформити попередні домовленості документально.
У Росії не зрозуміли ідеї Зеленського і мають умову для зустрічі з Путіним Фото: gettyimages.com

На запитання, за яких умов можлива зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, він відповів:

"Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде у нового керівництва України на напрямку мінських домовленостей і в цілому на російському напрямку. Звідти лунають досить розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, чи відновлювати переговори з Росією"Я навіть не зрозумів, про які переговори йдеться, тому що якщо брати Донбас, то переговори були в рамках контактної групи і "нормандського формату". Це не переговори з Росією", – заявив Лавров, повідомляє "Українська правда".

"Переговори в "нормандському форматі" президент Зеленський підтвердив. Нібито це вже зазначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому буде базуватися продовження роботи "нормандської четвірки". Якщо з чистого аркуша, то це не вийде", – сказав голова МЗС РФ.

Лавров пояснив, що за останні 4 роки в "нормандському форматі" чотири лідери досягли "конкретних домовленостей про розведення сил і засобів у трьох конкретних пілотних районах на лінії зіткнення і про оформлення процедури вступу в силу закону про особливий статус Донбасу в ув'язці з проведенням на цих територіях виборів".

"І те, й інше було предметом конкретних домовленостей лідерів. Вони доручили оформити ці домовленості на папері. Досі це не зроблено", – заявив Лавров.

"Тому перед тим як збиратися в "нормандському форматі" в черговий раз, треба як мінімум із повагою поставитися до цього форуму і оформити в юридичному сенсі те, про що домовлялися раніше", – сказав він.

Лавров додав, що з України лунають заяви, що "є якісь нові ідеї про те, як врегулювати кризу", – але Україна ще має виконати попередні домовленості.

"Нам важливо зрозуміти, як усі ці обіцянки нових підходів і ідей будуть втілені в якісь конкретні позиційні пропозиції. Президент України Зеленський згадував про обмін утримуваних осіб. Я вважаю, це перспективна тема. Ми завжди виступали за неухильне виконання вимог мінських домовленостей про обмін усіх на усіх", – зазначив він.

На запитання, чого Росія чекає від Зеленського, Лавров відповів: "Є домовленості "нормандського формату", про які я сказав. Наші німецькі, французькі колеги підтвердили, що ці домовленості є непорушною умовою руху вперед".

"Так давайте їх оформимо, а потім уже будуть готуватися нові "нормандські" саміти", – сказав він.

Нагадаємо, що у Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО. Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.

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06 06 2019 09:52
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