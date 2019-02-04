У Росії обшукали 17-річного активіста за підозрою в "екстремізмі": вилучили прапор України
Обшук у Зянчуріна тривав 3 години, домашні речі силовики викинули на підлогу, меблі пересунули. Крім того, вони хотіли вилучити як наркотичну речовину звичайний чай з травами, повідомляє "Радіо Свобода".
В опис підозрілих предметів потрапили: книга Бориса Нємцова "Путін. Війна", друковані матеріали руху "Відкрита Росія" Михайла Ходорковського, а також прапор України. Всі електронні носії: комп'ютери, телефони, карти пам'яті, флешки - були вилучені для подальшого вивчення як можливі докази "екстремістської діяльності".
Після обшуку підлітка разом з батьком доставили у кіровське управління ФСБ, де допит тривав понад три години. За версією правоохоронних органів, Карім Зянчурін читав "екстремістські матеріали" в соціальній мережі в "ВКонтакте".
Як пояснив сам затриманий, він був підписаний на ліворадикальне співтовариство "Народна Самооборона".
Зянчуріну присвоєно статус свідка у кримінальній справі про екстремістські публікації в інтернеті, пов'язані з вибухом в Архангельську. Підлітка відпустили після допиту.
Нагадаємо, що російський активіст Володимир Єгоров підняв над своїм будинком прапор України, таким чином закликавши владу Росії звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.
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