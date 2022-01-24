БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНа тлі геополітичних новин індекс Мосбіржі обвалився на 10,2%, до 13:59 (мск), досягнувши позначки 3158,46 пункту. Індекс опустився нижче за 3200 вперше з 22 грудня 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії обвалюються фондові індекси, зростає долар
Приводом для падіння російського ринку є геополітичні новини
Фото: EPA / UPG
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на РБК.
До 14:48 (мск) індекс трохи піднявся – до 3207.
При цьому курс долара піднявся і коливається на рівні 79 рублів за долар, вперше після 3 листопада 2020 року.
Приводом для падіння російського ринку є геополітичні новини.
На вихідних The New York Times повідомила, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення у країнах Прибалтики та Східної Європи кількох тисяч американських військовослужбовців, кораблів та авіації.
Також стало відомо, що Держдепартамент США і зовнішньополітичне відомство Великої Британії розпорядилися почати вивезення з України сімей службовців свого посольства «через загрозу воєнних дій з боку Росії».
У вихідні Лондон пригрозив запровадити санкції, якщо Москва спробує встановити маріонетковий режим в Україні.
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24 01 2022 16:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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