У Росії обвалюються фондові індекси, зростає долар

Приводом для падіння російського ринку є геополітичні новини

На тлі геополітичних новин індекс Мосбіржі обвалився на 10,2%, до 13:59 (мск), досягнувши позначки 3158,46 пункту. Індекс опустився нижче за 3200 вперше з 22 грудня 2020 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на РБК.

До 14:48 (мск) індекс трохи піднявся – до 3207.

При цьому курс долара піднявся і коливається на рівні 79 рублів за долар, вперше після 3 листопада 2020 року.

Приводом для падіння російського ринку є геополітичні новини.

На вихідних The New York Times повідомила, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення у країнах Прибалтики та Східної Європи кількох тисяч американських військовослужбовців, кораблів та авіації.

Також стало відомо, що Держдепартамент США і зовнішньополітичне відомство Великої Британії розпорядилися почати вивезення з України сімей службовців свого посольства «через загрозу воєнних дій з боку Росії».

У вихідні Лондон пригрозив запровадити санкції, якщо Москва спробує встановити маріонетковий режим в Україні.