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У Росії обвалюються фондові індекси, зростає долар

Приводом для падіння російського ринку є геополітичні новини
На тлі геополітичних новин індекс Мосбіржі обвалився на 10,2%, до 13:59 (мск), досягнувши позначки 3158,46 пункту. Індекс опустився нижче за 3200 вперше з 22 грудня 2020 року.
У Росії обвалюються фондові індекси, зростає долар Фото: EPA / UPG
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на РБК.
 
До 14:48 (мск) індекс трохи піднявся – до 3207.
 
При цьому курс долара піднявся і коливається на рівні 79 рублів за долар, вперше після 3 листопада 2020 року.
 
Приводом для падіння російського ринку є геополітичні новини.
 
На вихідних The New York Times повідомила, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення у країнах Прибалтики та Східної Європи кількох тисяч американських військовослужбовців, кораблів та авіації.
 
Також стало відомо, що Держдепартамент США і зовнішньополітичне відомство Великої Британії розпорядилися почати вивезення з України сімей службовців свого посольства «через загрозу воєнних дій з боку Росії».
 
У вихідні Лондон пригрозив запровадити санкції, якщо Москва спробує встановити маріонетковий режим в Україні.
 
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24 01 2022 16:27
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